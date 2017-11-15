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В Кемерово прошел "снежный субботник"

Свыше 3 500 кемеровчан приняли участие в первом «снежном субботнике».

Так, активисты и общественники очистили от снега тротуары у часовни Святого Благоверного князя Александра Невского в Кировском районе, а сотрудники ДК им. 50 лет Октября убрали прилегающую территорию. Также в районе было убрано 23 дворовых территории, к этим работам привлекли 4 единицы спецтехники.

В Центральном районе 40 студентов и сотрудников Кемеровского государственного университета вышли на уборку снега на улицах Васильева и Красная. Работники территориального управления района и сотрудники центров по работе с населением привели в порядок территорию сквера им. Д.Г. Медведева на пересечении улиц Гагарина и Соборной.

В стороне не остались и 562 городских предприятия потребительского рынка. В снежную борьбу включились сотрудники универсамов «Бегемот», магазинов «Магнит», торгово-развлекательного комплекса «Лапландия». Кроме того, уборка снега велась на территории всех городских рынков.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/11/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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