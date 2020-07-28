В Кемерово прошел Танцевальный баттл поколений

Центр по работе с населением «Патриот» провёл творческий конкурс, для участия пригласили представителей двух поколений.
Рок-н-ролл, хип-хоп, рэп, русская народная музыка: внуки пытались «перетанцевать» бабушек и дедушек. Самой юной участнице танцевального состязания исполнилось 9 лет, а самой опытной - 74. В жюри выступили представители молодёжного парламента Кузбасса, активисты ТОС. Им оказалось сложно определить победителя, поэтому призов были удостоены все участники конкурса.
В планах ЦРН – провести песенный баттл.
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