В Кемерово прошла Легкоатлетическая эстафета в Рудничном районе

Loading...
6 мая в Кемерово в 74 раз прошла легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы.
В ней приняли участие более 100 команд от школ района, Кемеровского горнотехнического техникума и Государственного профессионального образовательного учреждения Кемерово.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Жительница Кузбасса лишилась в банке 500 000 рублей. 68-летняя беловчанка сняла все свои сбережения...
|
В Ленинске-Кузнецком 18-летний мотоциклист врезался в автомобиль. Молодой человек погиб на месте....
|
Пациенты и персонал покинули здание поликлиники № 5. О произошедшем рассказали очевидцы. На...
|
Накануне в Таштагольском районе Кемеровской области едва не произошла очередная трагедия на воде....