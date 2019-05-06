В Кемерово прошла Легкоатлетическая эстафета в Рудничном районе

Ушла без денег: кузбасская пенсионерка лишилась 500 000 рублей в банке Жительница Кузбасса лишилась в банке 500 000 рублей. 68-летняя беловчанка сняла все свои сбережения...

В Кузбассе насмерть разбился 18-летний мотоциклист В Ленинске-Кузнецком 18-летний мотоциклист врезался в автомобиль. Молодой человек погиб на месте....

В Кемерове эвакуировали людей из поликлиники Пациенты и персонал покинули здание поликлиники № 5. О произошедшем рассказали очевидцы. На...