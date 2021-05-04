В Кемерово прошла олимпиада по иностранным языкам для учащихся 3 – 7-х классов

Интеллектуальные соревнования по английскому, немецкому и французскому языкам длились два дня. В них приняли участие более 300 ребят, успешно прошедших школьный этап.
Победителям вручили дипломы и грамоты. По словам организаторов – управления образования – это мероприятие станет традиционным, оно позволяет подготовить ребят к Всероссийской олимпиаде школьников, муниципальный этап которой начинается с седьмого класса.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
04/05/2021
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