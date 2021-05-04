В Кемерово прошла олимпиада по иностранным языкам для учащихся 3 – 7-х классов

В Кузбассе стабилизируется паводковая обстановка Кстати, в Новокузнецке в связи с нормализацией уровня воды заканчивают работу спасательный пост на...

Участок проспекта в центре Кемерова перекроют на несколько дней Участок Октябрьского проспекта в Кемерове будет перекрыт на несколько дней из-за технических работ...

На юге Кузбасса сохраняется сложная паводковая ситуация Накануне ВашГород.ру сообщал о подтоплении Вертолетной площадки, парка отдыха "Водный" и...