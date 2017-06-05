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В Кемерово прошли соревнования по плаванию на призы федерации плавания Кузбасса

Открытые областные соревнования по плаванию на призы федерации плавания Кузбасса прошли в Кемерово со 31 мая по 2 июня. Участие приняли 133 спортсмена из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Республики Татарстан.

По итогам соревнований Владимиру Кудряшову из Новокузнецка, показавшему лучший результат среди юношей по сумме трех дистанций по очкам FINA, вручили сертификат на приобретение гидрокостюма. Тренирует спортсмена Андрей Дорожкин.

Спорт
Кемерово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/06/2017
Спорт
Кемерово
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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