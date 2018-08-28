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В Кемерово прошли состязания по шоссейному велоспорту

24-25 августа в Кемерово состоялись Всероссийские областные соревнования по велоспорту-шоссе.
Более 100 велосипедистов из Кемерово, Новокузнецка, Юрги, Прокопьевска, Томска, Красноярска, Абакана, Бердска, Новосибирска и Сочи боролись за медали в пяти возрастных группах.

Веломаршруты пролегали как на участках автомобильной дороги (Березово-Береговая) в Кемеровской районе, так и по центральным улицам города Кемерово (площадь Пушкина).

В первый день соревнований велогонщики выявляли лучших в индивидуальных гонках на время 10 км и 25 км, а на второй день спортсмены сражались на полуторакилометровой гонке-критериум (кольцевая гонка на очки).

Спорт
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Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
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kuzbassnews.ru
28/08/2018
Спорт
Топ
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Юрга
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