В Кемерово прошло городское первенство по шахматам «Белая Ладья – 2018»

В Кузбассе избрали нового главу Юргинского района На сессии районного Совета народных депутатов назвали имя нового главы Юргинского района. На пост...

В Кемерове горе-вор ограбил цветочный павильон ради букета девушке В Кемерове правоохранители задержали местного жителя, который будучи пьяным, решил ограбить...

Пятерых проституток из сауны оштрафовали в Кемерове В городе Кемерове сотрудники полиции провели задержание пятерых молодых женщин возраста 25-ти - 35-...