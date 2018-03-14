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В Кемерово прошло городское первенство по шахматам «Белая Ладья – 2018»

Кемеровские школьники приняли участие в городском первенстве по шахматам «Белая Ладья – 2018».

Победителем в соревнованиях стала команда гимназии №1. Кроме того, шахматисты из гимназии одержали верх в региональном этапе соревнований и завоевали право представлять Кузбасс на всероссийских соревнованиях «Белая ладья», которые пройдут с 1 по 9 июня в Сочи.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово.

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/03/2018
Спорт
Кемерово
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Новости Кузбасса

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