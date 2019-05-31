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В Кемерово пройдет фестиваль близнецов

Фестиваль «Двойное счастье» пройдёт завтра, 1 июня, в 13.00 в Сквере искусств на улице Коммунистической. 14 семей, воспитывающих близнецов-подростков, сразятся в спортивных и интеллектуальных состязаниях. Для зрителей пройдёт праздничная программа с творческими номерами, аниматорами и аквагримом.

 

 

Фото пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
31/05/2019
Культура
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