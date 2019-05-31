В Кемерово пройдет фестиваль близнецов

В Кузбассе без вести пропала беременная женщина В Юрге без вести пропала женщина, находящаяся на позднем сроке беременности, сообщил поисковый...

70 пляжей и мест отдыха у воды появится этим летом в Кузбассе Первый замгубернатора Вячеслав Телегин провел еженедельное совещание, участники которого...

В Кузбассе возродят военную кафедру для всех студентов Студенты приступят к обучению уже в феврале 2020 года. В Кемеровской области возобновят военную...