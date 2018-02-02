В Кемерово пройдет конкурс "Кемеровчанка года"

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110 жительниц Кемерово подали заявки на участие в городском конкурсе «Кемеровчанка года».
Победители будут определены в 10 номинациях: «Образование и наука», «Служение людям», «Предпринимательство», «Лидер», «Творчество», «Милосердие», «Искусство жить», «Гордость района», «Преодоление», «Юность города».
Самыми многочисленными номинациями стали «Образования и наука» и «Юность города». Сейчас заявки участниц рассматривает конкурсная комиссия.
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