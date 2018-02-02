В Кемерово пройдет конкурс "Кемеровчанка года"

Потерпевший в Березовском после похода в магазин стал обвиняемым О краже телефона стоимостью 65 тысяч рублей полицейским сообщила сотрудница магазина одежды.

Пенсионерку обворовали в магазине Прокопьевска 60-летнюю пенсионерку обворовали в одном из продуктовых магазинов Прокопьевска. У женщины на кассе...

Новокузнечанка попала на скамью подсудимых из-за юного покупателя Выяснилось, что в августе прошлого года новокузнечанка уже привлекалась к административной...