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В Кемерово пройдет конкурс "Кемеровчанка года"

110 жительниц Кемерово подали заявки на участие в городском конкурсе «Кемеровчанка года».

Победители будут определены в 10 номинациях: «Образование и наука», «Служение людям», «Предпринимательство», «Лидер», «Творчество», «Милосердие», «Искусство жить», «Гордость района», «Преодоление», «Юность города».

Самыми многочисленными номинациями стали «Образования и наука» и «Юность города». Сейчас заявки участниц рассматривает конкурсная комиссия.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/02/2018
Культура
Кемерово
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Новости Кузбасса

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