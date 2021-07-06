В Кемерово пройдет литературно-музыкальный вечер «Мы родом из Кузбасса»

7 июля в 16.00 ч. в Федоровском дворике Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова состоится литературно-музыкальный вечер «Мы родом из Кузбасса», посвященный 300-летию Кузбасса.

В гости к библиотечным литературным объединениям придет заслуженный работник культуры России, секретарь правления Союза писателей России, почетный работник культуры Кузбасса, поэт Борис Васильевич Бурмистров.

Мэтр кузбасской литературы будет читать свои стихи, поделится собственными творческими планами и планами руководимой писательской организации.

В творческой встрече примут участие литературная студия «Родники Сибири» и литературный клуб «Блокнот» со стихами, написанными в честь 300-летия Кузбасса.

Студийцы библиотеки представят свои новые стихи, изданные под рубрикой «Поэта звонкая строка» в очередном номере внутристудийного журнала, познакомят со стихами, написанными к 100-летию кузбасского поэта, основателя региональной писательской организации Михаила Небогатова, которое будет отмечаться в этом году.

Вход на мероприятие свободный. В библиотеке предприняты меры профилактики распространения коронавируса (социальная дистанция между посетителями, масочный режим, дезинфекция рук работников и посетителей, контактных поверхностей).