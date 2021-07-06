Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово пройдет литературно-музыкальный вечер «Мы родом из Кузбасса»

7 июля в 16.00 ч. в Федоровском дворике Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова состоится литературно-музыкальный вечер «Мы родом из Кузбасса», посвященный 300-летию Кузбасса.

 В гости к библиотечным литературным объединениям придет заслуженный работник культуры России, секретарь правления Союза писателей России, почетный работник культуры Кузбасса, поэт Борис Васильевич Бурмистров.

Мэтр кузбасской литературы будет читать свои стихи, поделится собственными творческими планами и планами руководимой писательской организации.

 В творческой встрече примут участие литературная студия «Родники Сибири» и литературный клуб «Блокнот» со стихами, написанными в честь 300-летия Кузбасса.

Студийцы библиотеки представят свои новые стихи, изданные под рубрикой «Поэта звонкая строка» в очередном номере внутристудийного журнала, познакомят со стихами, написанными к 100-летию кузбасского поэта, основателя региональной писательской организации Михаила Небогатова, которое будет отмечаться в этом году.

Вход на мероприятие свободный. В библиотеке предприняты меры  профилактики распространения коронавируса (социальная дистанция между посетителями, масочный режим, дезинфекция рук работников и посетителей, контактных поверхностей).

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/07/2021
Культура
Кемерово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе разрешили застрелить вышедшего к людям медведя
Власти Кемеровской области дали разрешение на отстрел вышедшего к людям бурого медведя. Хищников...
Дмитрий Медведев поздравил жителей Кузбасса с 300-летием освоения региона
Председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Кузбасса с 300-летним...
В Кемерове возле кадетского училища землю поливают зелёной жидкостью
На самом деле во время гидропосева распыляют не краску, а специальную смесь для посева. В такой...
Военные самолеты покажут авиашоу в нескольких городах Кузбасса на 300-летие региона
Военные самолеты прибудут в Кемеровскую область 8 июля. Об этом сообщили VSE42.Ru в Министерстве...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus