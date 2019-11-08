В Кемерово пройдет НЕлекция "Грамматический инстинкт"

11 ноября Кемеровская областная библиотека для детей и юношества приглашает на вторую НЕлекцию «Грамматический инстинкт».
НЕлектором выступит Ирина Крым – кандидат филологических наук, преподаватель Кемеровского педагогического колледжа, председатель Кузбасского отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», специалист в области стилистики и риторики русского языка.
НЕлектор поможет найти ответы на вопросы: все ли слова склоняются; какого рода слова «Кемерово», «кофе», «кенгуру»; как быть с фамилиями Короленко, Вайда, Шульц; как образовать родительный падеж множественного числа от слов «тамада» и «кочерга».
Принять участие в грамматической дискуссии могут все желающие. Начало в 18:00 (премьер-зал Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества, ул. Арочная, 21А).
Фото: пресс-служба АКО
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