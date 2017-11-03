В Кемерово пройдет персональная выставка художника Константина Дверина

4 ноября в 20 час. в Кемеровском областном музее изобразительных искусств начнет работу выставка новокузнецкого художника Константина Дверина «Взгляд». Автор примет участие церемонии открытия.
В экспозиции – портреты известных исторических и литературных деятелей, пейзажи.
03/11/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В городах и районах области пройдёт более 900 мероприятий.
|
В Прокопьевске пресекли незаконную торговлю алкоголем и спиртосодержащей продукцией.
|
В декабре 2005 года гражданин Таджикистана, будучи пьяным, встретил на улице девушку, которой тогда...
|
В детской клинической больнице номер четыре в городе Новокузнецке (Кемеровская область) открыли...