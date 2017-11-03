В Кемерово пройдет персональная выставка художника Константина Дверина

Более 900 мероприятий пройдёт в Кузбассе в День народного единства В городах и районах области пройдёт более 900 мероприятий.

В Прокопьевске выявили места незаконного сбыта алкоголя В Прокопьевске пресекли незаконную торговлю алкоголем и спиртосодержащей продукцией.

Иностранец изнасиловал девушку 12 лет назад и отправился за решётку В декабре 2005 года гражданин Таджикистана, будучи пьяным, встретил на улице девушку, которой тогда...