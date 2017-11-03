Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово пройдет персональная выставка художника Константина Дверина

4 ноября в 20 час. в Кемеровском областном музее изобразительных искусств начнет работу выставка новокузнецкого художника Константина Дверина «Взгляд». Автор  примет участие церемонии открытия.

В экспозиции – портреты известных исторических и литературных деятелей, пейзажи.

Культура
Кемерово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/11/2017
Культура
Кемерово
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Более 900 мероприятий пройдёт в Кузбассе в День народного единства
В городах и районах области пройдёт более 900 мероприятий.
В Прокопьевске выявили места незаконного сбыта алкоголя
В Прокопьевске пресекли незаконную торговлю алкоголем и спиртосодержащей продукцией.
Иностранец изнасиловал девушку 12 лет назад и отправился за решётку
В декабре 2005 года гражданин Таджикистана, будучи пьяным, встретил на улице девушку, которой тогда...
В детской больнице Новокузнецка сделали ремонт
В детской клинической больнице номер четыре в городе Новокузнецке (Кемеровская область) открыли...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus