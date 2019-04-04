В Кемерово пройдет семинар по наскальному искусству

ГКБ-1 представила систему комплексной реабилитации пациентов Больница представила на масштабном мероприятии новое оборудование для реабилитации, позволяющее...

Кемеровчане умирают без жизненно важного лекарства В редакцию онлайн-журнала Сибдепо обратился кемеровчанин, который рассказал, что он является...

Житель Новокузнецка убил двух знакомых и надругался над их телами В Кемеровской области (Кузбасс) суд вынес приговор 39-летнему жителю Новокузнецка, которого...