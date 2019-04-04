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В Кемерово пройдет семинар по наскальному искусству

С 5 по 7 апреля на базах КемГУ (5 апреля) и музея-заповедника «Томская Писания» (6 и 7 апреля) пройдет научно-образовательный семинар «Наскальное искусство: актуальные проблемы изучения и сохранения».

Организаторами мероприятия выступили музей-заповедник «Томская Писаница», Центр палеоискусства Институт археологии Российской академии наук, Сибирская Ассоциация исследователей первобытного искусства, а также Кемеровский государственный университет.

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kuzbassnews.ru
04/04/2019
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