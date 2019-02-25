Утром 26 февраля возле кемеровских школ, детских садов, больниц и поликлиник на машинах без специальной цветографической окраски будут работать экипажи ГИБДД. Водителей проверят на разные виды правонарушений, включая трезвость.
По информации отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Кемерово, методом скрытого контроля полицейские будут выявлять нарушения Правил дорожного движения и фиксировать их с помощью камеры, затем информацию передадут ближайшим постам ДПС.
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Комментарии
Давно пора. Хамства на дороге развелось. Особенно на перекрестках.
Опять начали издеваться.когда это кончится