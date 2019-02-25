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В Кемерово пройдут массовые проверки водителей

Утром 26 февраля возле кемеровских школ, детских садов, больниц и поликлиник  на машинах без специальной цветографической окраски будут работать экипажи ГИБДД. Водителей проверят на разные виды правонарушений, включая трезвость.

По информации отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Кемерово, методом скрытого контроля полицейские будут выявлять нарушения Правил дорожного движения и фиксировать их с помощью камеры, затем информацию передадут ближайшим постам ДПС.

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/02/2019
Общество
Топ
Кемерово

Комментарии

Давно пора. Хамства на дороге развелось. Особенно на перекрестках. 
25/02/2019

Опять начали издеваться.когда это кончится
26/02/2019
Новости Кузбасса

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