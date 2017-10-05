В Кемерово расширили перекресток улицы Терешковой и Соснового бульвара

В кемерово на 30% увеличилась пропускная способность перекрёстка ул. Терешковой и Соснового бульвара. Это стало возможным благодаря комплексному развитию дорожной инфраструктуры в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В сентябре был сдан в эксплуатацию участок расширения проезжей части улицы Терешковой – на пересечении с Сосновым бульваром.

Пропускная способность перекрёстка по направлению к левому берегу Томи с момента постройки дополнительной полосы увеличилась на 30%, сообщает пресс-служба городской администрации. Для проезда прямо автомобилисты могут теперь двигаться по двум полосам.