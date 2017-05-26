В Кемерово разыскивают грабителей, похитивших колеса из гаража

Утром 24 мая 2017 года в гаражном кооперативе «Чайка-мобиль» (ул. Сибиряков-Гвардейцев г. Кемерово) была совершена кража. Злоумышленники отогнули перекрытие металлического гаража, проникли внутрь и похитили колеса, запасные комплекты шин и другое имущество. Сумма ущерба составила более 52 000 рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленников и их задержание. Следователем отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полицейские просят граждан обратить внимание на видео. Если вы можете помочь установить личность мужчин, попавших в объектив камеры видеонаблюдения, сообщите об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-680-708, 390-715, 390-716, 390-718 или 02. Также стражи порядка просят откликнуться тех, кто мог видеть подозреваемых в период с 22:40 23.05.2017 г. до 11:00 24.05.2017 г. на территории гаражного кооператива «Чайка-мобиль».