В Кемерово разыскивают пропавшего подростка

17 июля в полицию Кемерова с заявлением о безвестном исчезновении 16-летнего сына Евгения Кочергина обратилась жительница Рудничного района.

Предварительно установлено, что 16 июля около 22 часов подросток ушел кататься на велосипеде и до сих пор о его местонахождении информации нет. Подросток характеризуется положительно.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются и опрашиваются знакомые подростка, родители. Проверяются дороги, по которым подросток мог кататься.

Приметы ребенка:

Рост: 170 см

Был одет в трико синего цвета, футболку с надписью «Fli Emirates», сланцы черного цвета, мобильного телефона при себе не было.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем подростке, просят сообщить по телефону 02.