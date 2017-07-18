В Кемерово разыскивают пропавшего подростка

17 июля в полицию Кемерова с заявлением о безвестном исчезновении 16-летнего сына Евгения Кочергина обратилась жительница Рудничного района.
Предварительно установлено, что 16 июля около 22 часов подросток ушел кататься на велосипеде и до сих пор о его местонахождении информации нет. Подросток характеризуется положительно.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются и опрашиваются знакомые подростка, родители. Проверяются дороги, по которым подросток мог кататься.
Приметы ребенка:
Рост: 170 см
Был одет в трико синего цвета, футболку с надписью «Fli Emirates», сланцы черного цвета, мобильного телефона при себе не было.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем подростке, просят сообщить по телефону 02.
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