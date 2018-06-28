В Кемерово разыскивают студентку, пропавшую после экзамена

В Кемерово полиция и волонтеры разыскивают студеннтску КузГТУ Дорогову Алису Александровну 1999 года рождения (18 лет).

Она 26 июня 2018 года в 8 утра ушла из дома на экзамен по физике и не вернулась.

Полицейские просят обратиться в дежурную часть водителей, имеющих видеорегистраторы на авто и проезжавших 26 июня 2018 года с 11:00 до 12:00 по Кузнецкому мосту города Кемерово в любом из направлений. Видеорегистраторами могла быть зафиксирована пропавшая кемеровчанка.

Приметы: волосы темно-русые, стрижка – каре, глаза темно-карие, рост 160 см.

Была одета: футболка светлая (голубого или бежевого цвета) однотонная, джинсы темно-синего цвета с завышенной талией с широким поясом, застежка – на трех пуговицах, синие кроссовки с красной окантовкой.

При себе имела паспорт, зачетную книжку КузГТУ, рюкзак черного цвета кожаный, на лямке которого находилась ленточка-триколор, мобильный телефон в корпусе синего цвета.

Всех, кто видел Алису Дорогову, просят сообщить об этом по телефонам 8-913-126 -79 23 Анна Сергеевна,

02, 8-(3842)-390-711, 8-(3842)-390-715 – дежурная часть УМВД России по г. Кемерово;

8-(3842)-390-721, 8(3842)-390-724 – отдел уголовного розыска УВД России по г. Кемерово;

-8-(3842)-32-10-55 – дежурная часть отдела полиции «Ягуновский» УМВД России по г. Кемерово.

Анонимность гарантируется.