В Кемерово реконструирована первая очередь левобережных очистных сооружений водоотведения

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Левобережные очистные принимают и перерабатывают 90% всех кемеровских стоков (от левого берега и Рудничного района).
Теперь сброс сточных вод будет соответствовать всем санитарным нормам.
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