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В Кемерово реконструирована первая очередь левобережных очистных сооружений водоотведения

Левобережные очистные принимают и перерабатывают 90% всех кемеровских стоков (от левого берега и Рудничного района).

Теперь сброс сточных вод будет соответствовать всем санитарным нормам.

Экология
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/11/2017
Экология
Кемерово
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Новости Кузбасса

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