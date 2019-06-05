В Кемерово с размахом отметят 220-летие Пушкина

6 июня, в Пушкинский день, на площади и в сквере имени Пушкина в Кемерово ждут больших и маленьких поклонников его творчества, знатоков того времени.

Здесь состоятся танцевальный мастер-класс (реконструкция бала 18 века), выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению закладок для книг и литературных открыток, выставка картин, фото- и игровая зоны. По традиции будет работать «свободный микрофон» - все желающие смогут процитировать отрывки из любимых произведений автора и высказать своё мнение о его творчестве.

Кроме того, в Государственной филармонии Кузбасса и областном театре кукол состоятся спектакли, а в «Кузбасскино» - показы фильмов по произведениям А.С. Пушкина. Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова пригласит всех на выставку «Читайте лучше, читайте Пушкина».

Фото: пресс-служба администрации Кемерово