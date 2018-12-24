В Кемерово служебная овчарка помогла задержать преступника

В Кемерово служебная овчарка Трой помогла полицейским по горячим следам задержать подозреваемого в тяжком преступлении: в гаражном кооперативе на мужчину напал неизвестный и несколько раз ударил его ножом. Мужчина был госпитализирован, а на место преступления прибыл младший инспектор-кинолог Иван Уфимцев со служебно-розыскной собакой.

Немецкая овчарка по кличке Трой сразу же взяла след и привела полицейских к одному из подъездов многоквартирного дома, расположенного на Пионерском бульваре. В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого в одной из квартир. Полицейские установили, что в гаражном массиве между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт, в результате злоумышленник ударил оппонентам ножом, после чего скрылся.