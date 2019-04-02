В Кемерово составили «Летопись добрых дел по сохранению природы»

«Летопись добрых дел по сохранению природы» составили в Центре дополнительного образования детей им. В. Волошиной.

В течение года кемеровские школьники участвовали в экологических акциях, после чего, суммировав все «добрые экологические дела», получили следующие результаты: посажено более тысячи деревьев, очищено от мусора более 15 км береговой линии рек, благоустроен десять родников, озеленено 7 территорий детских садов, собрано около 8 центнеров корма для бездомных животных, более тонны макулатуры.Кроме того, волонтеры изготавливали и распространяли листовки и плакаты, развешивали кормушки для птиц, собирали отработанные батарейки.

Акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» проводилась по 5 номинациям: «Цвети, мой город», «Бережём природу родного города», «Эколого-просветительская деятельность», «Творим добро» и «Экспедиция». Победителями признаны проекты школ №11, 39, гимназии №1, лицея № 62, Центра дополнительного образования детей им.В.Волошиной, Кедровского центра развития творчества детей и юношества.

Всего в акции приняли участие 350 учащихся из 20 школ и учреждений дополнительного образования города.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово