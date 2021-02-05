В Кемерово состоялось первенство Кузбасса по дзюдо среди юношей и девушек

В соревнованиях на базе «Регионального центра дзюдо» приняли участие 186 юных дзюдоистов Кемеровской области – Кузбасса (2007-2008 годов рождения). Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой.
В результате всех проведенных поединков среди девочек Екатерина Тарасова заняла первое место в весовой категории до 36 кг, Альбина Комарова – на третьем месте в весовой категории до 40 кг. Среди мальчиков Дмитрий Труханов занял второе место в весовой категории до 60 кг, Кирилл Липатов – вышел на третье место в весовой категории до 55 кг.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Заместитель губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник рассказал о...
|
Власти города Белово сообщили о завершении строительства автовокзала. По словам чиновников, в...
|
Губернатор Кемеровской области складывает с себя часть полномочий в пользу регионального...
|
В вузе заработала "Школа фермерства". Жителям региона предлагают шампиньоны и микрозелень.