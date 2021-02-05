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В Кемерово состоялось первенство Кузбасса по дзюдо среди юношей и девушек

В соревнованиях на базе «Регионального центра дзюдо» приняли участие 186 юных дзюдоистов Кемеровской области – Кузбасса (2007-2008 годов рождения). Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой.
В результате всех проведенных поединков среди девочек Екатерина Тарасова заняла первое место в весовой категории до 36 кг, Альбина Комарова – на третьем месте в весовой категории до 40 кг. Среди мальчиков Дмитрий Труханов занял второе место в весовой категории до 60 кг, Кирилл Липатов – вышел на третье место в весовой категории до 55 кг.

Спорт
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Тяжин
kuzbassnews.ru
05/02/2021
Спорт
Кемерово
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Новости Кузбасса

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