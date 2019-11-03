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В Кемерово состоялся IX Открытый городской конкурс технического мастерства юных пианистов

В коркурсе технического мастерства юных пианистов "Виртуоз" приняли участие 38 ребят из школ искусств.

Оценивало таланты и умения ребят жюри под председательством Людмилы Тончук, Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя кемеровского областного музыкального колледжа.

Конкурсанты демонстрировали не только технические навыки, но и выразительное, эмоциональное исполнение произведений. «Каждый ученик индивидуален и имеет свой музыкальный почерк, поэтому и выступления были наполнены своими неповторимыми красками», - конкурсная комиссия отметила, что выбрать победителя было непросто, все дети выступили достойно, очевидна кропотливая подготовительная работа с преподавателями.

В итоге лауреатами 1 степени стали 4 учащихся, лауреатами 2 степени – 7 детей, ещё 8 вручили награды лауреатов третьей степени. Звания дипломантов присуждены 10 юным виртуозам. Обладателем Гран-При стала воспитанница Детской школы искусств № 46 Мария Минина, её наставник Марианна Култаева – признана «Лучшим преподавателем».

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
03/11/2019
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