В Кемерово состоялся IX Открытый городской конкурс технического мастерства юных пианистов

В коркурсе технического мастерства юных пианистов "Виртуоз" приняли участие 38 ребят из школ искусств.

Оценивало таланты и умения ребят жюри под председательством Людмилы Тончук, Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя кемеровского областного музыкального колледжа.

Конкурсанты демонстрировали не только технические навыки, но и выразительное, эмоциональное исполнение произведений. «Каждый ученик индивидуален и имеет свой музыкальный почерк, поэтому и выступления были наполнены своими неповторимыми красками», - конкурсная комиссия отметила, что выбрать победителя было непросто, все дети выступили достойно, очевидна кропотливая подготовительная работа с преподавателями.

В итоге лауреатами 1 степени стали 4 учащихся, лауреатами 2 степени – 7 детей, ещё 8 вручили награды лауреатов третьей степени. Звания дипломантов присуждены 10 юным виртуозам. Обладателем Гран-При стала воспитанница Детской школы искусств № 46 Мария Минина, её наставник Марианна Култаева – признана «Лучшим преподавателем».

Фото: пресс-служба администрации Кемерово