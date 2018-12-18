В Кемерово состоялся VII Международный конкурс «Сибириада»

Более 3,5 тысяч человек из разных городов России приняло участие в различных номинациях конкурса. В состав жюри вошли ведущие преподаватели высших учебных заведений: Российской академии музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургского государственного института культуры, Тюменского государственного института культуры, Кемеровского государственного института культуры, Алтайского института культуры заслуженные работники культуры городов Кемерова, Томска, представители консерватории города Сантьяго (Чили) и университета в Нише (Сербия) и другие ведущие специалисты в области культуры и искусства.

Тяжинскую детскую школу искусств № 31 представляли учащиеся и преподаватели в номинациях: народное пение, эстрадное пение, народные инструменты, мастерство концертмейстера. Высокий уровень исполнительского мастерства показал учащийся класса преподавателя Раисы Михайловны Игиной – Егор Вилло, ставший лауреатом I степени. Концертмейстер Борислав Петрович Сумин в номинации «Мастерство концертмейстера» награжден дипломом лауреата I степени.

Результаты конкурса:

Номинация народное пение

Ирина Ушарева - Лауреат III степени (преподаватель Галина Сергеевна Фролова)

Полина Коконова - Дипломант I степени (преподаватель Галина Сергеевна Фролова)

Полина Мосолкова - Дипломант II степени (преподаватель Ольга Владимировна Стифорова)

Елизавета Григорова - Дипломант III степени (преподаватель Галина Сергеевна Фролова)

Концертмейстеры Сергей Анатольевич Светляков и Сергей Анатольевич Симахин.

Номинация эстрадное пение

Софья Власова - Лауреат III степени (преподаватель Татьяна Владимировна Астраханцева)

Номинация народные инструменты

Егор Вилло - Лауреат I степени (преподаватель Раиса Михайловна Игина)

Матвей Пасько - Лауреат II степени (преподаватель Раиса Михайловна Игина)