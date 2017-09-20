В Кемерово сотрудник похоронного агентства дал взятку полицейскому

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего помощника оперативного дежурного одного из отделов полиции Кемерово, обвиняемого в получении взятки.

В апреле 2017 года к стражу порядка обратился ритуальный агент с просьбой за денежное вознаграждение сообщать адреса, с которых поступают сообщения об обнаружении тел умерших граждан. Полицейский согласился, попросил за каждый заключенный договор об оказании ритуальных услуг передавать ему 2,5 тысячи рублей. В общей сложности с апреля по июль текущего года работник похоронного агентства перевел на карточку полицейскому порядка 20 тысяч рублей.

Данная информация стала известна сотрудникам ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, которые пресекли незаконную деятельность сотрудника. В настоящее время сотрудник уже не работает в полиции. Также в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям взяткодателя.