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В Кемерово сотрудники ГИБДД спасли пенсионерку, которая оказалась заблокирована в горящем доме

В Кемерово экипаж ДПС патрулируя улицы, заметили дым над частным домом, расположенном на улице Гвардейской. Полицейские сообщили о происшествии в дежурную часть и направились к месту пожара.

Пожилая женщина из окна горящего дома просила о помощи. Она не могла пройти через огонь к входной двери, а на оконных проемах стояли решетки. Так как в помещении находились три газовых баллона, счет шел на секунды. С помощью буксировочного троса, прицепленного к патрульному автомобилю, сотрудники Госавтоинспекции выдернули металлическую конструкцию из стены, а затем вынесли 71-летнюю пенсионерку, посадили в служебную машину и отвезли на безопасное расстояние.

Благодаря профессиональным и грамотным действиям полицейских жизнь человека была спасена.

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kuzbassnews.ru
31/12/2018
Общество
Происшествия
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