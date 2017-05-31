Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово спасатели помогли мужчине, упавшему в смотровую яму

30 мая в Кемерово 67–летний пенсионер упал в смотровую яму в собственном гараже, находящемся в кооперативе "Апогей".

Зять мужчины вызвал спасателей, чтобы извлечь тестя из смотровой ямы.

Оказалось, что мужчина  забыл, что еще осенью убрал несколько досок, которые выступали в роли щита. Решил спуститься в яму, уперся локтями назад и упал с высоты 1,5 метра. Хорошо, что телефон остался в кармане, он сразу позвонил зятю. Однако, приехавший на место происшествия молодой человек, самостоятельно поднять пострадавшего не смог и позвонил спасателям.

Прибывшие специалисты спустились в яму, врач – спасатель осмотрел пострадавшего и поставил ему обезболивающий укол. Пенсионера уложили на специальные носилки и при помощи веревки подняли наверх. Спасатели помогли бригаде скорой помощи донести его до машины. С предварительным диагнозом – перелом рёбер – мужчину доставили в больницу.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
31/05/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Житель Кузбасса украл шлагбаумы, чтобы сделать водопровод
Транспортные полицейские задержали в Топкинском районе Кемеровской области местного жителя,...
В Кузбассе пропал 42-летний мужчина
В Междуреченске без вести пропал 42-летний Эдуард Юрьевич Итигенев. Поисками мужчины занимаются...
В Кузбассе вор действовал быстро, но неосмотрительно
Несмотря на банальность совершённого преступления, вор подошёл к действу творчески: он долго...
В Кузбассе два рецидивиста напали на девушку и убили её
Следственными органами СК РФ по Кемеровской области ранее судимым 25 - и 53-летнему жителям...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus