В Кемерово спасатели помогли мужчине, упавшему в смотровую яму

30 мая в Кемерово 67–летний пенсионер упал в смотровую яму в собственном гараже, находящемся в кооперативе "Апогей".
Зять мужчины вызвал спасателей, чтобы извлечь тестя из смотровой ямы.
Оказалось, что мужчина забыл, что еще осенью убрал несколько досок, которые выступали в роли щита. Решил спуститься в яму, уперся локтями назад и упал с высоты 1,5 метра. Хорошо, что телефон остался в кармане, он сразу позвонил зятю. Однако, приехавший на место происшествия молодой человек, самостоятельно поднять пострадавшего не смог и позвонил спасателям.
Прибывшие специалисты спустились в яму, врач – спасатель осмотрел пострадавшего и поставил ему обезболивающий укол. Пенсионера уложили на специальные носилки и при помощи веревки подняли наверх. Спасатели помогли бригаде скорой помощи донести его до машины. С предварительным диагнозом – перелом рёбер – мужчину доставили в больницу.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Транспортные полицейские задержали в Топкинском районе Кемеровской области местного жителя,...
|
В Междуреченске без вести пропал 42-летний Эдуард Юрьевич Итигенев. Поисками мужчины занимаются...
|
Несмотря на банальность совершённого преступления, вор подошёл к действу творчески: он долго...
|
Следственными органами СК РФ по Кемеровской области ранее судимым 25 - и 53-летнему жителям...