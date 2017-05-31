В Кемерово спасатели помогли мужчине, упавшему в смотровую яму

30 мая в Кемерово 67–летний пенсионер упал в смотровую яму в собственном гараже, находящемся в кооперативе "Апогей".

Зять мужчины вызвал спасателей, чтобы извлечь тестя из смотровой ямы.

Оказалось, что мужчина забыл, что еще осенью убрал несколько досок, которые выступали в роли щита. Решил спуститься в яму, уперся локтями назад и упал с высоты 1,5 метра. Хорошо, что телефон остался в кармане, он сразу позвонил зятю. Однако, приехавший на место происшествия молодой человек, самостоятельно поднять пострадавшего не смог и позвонил спасателям.

Прибывшие специалисты спустились в яму, врач – спасатель осмотрел пострадавшего и поставил ему обезболивающий укол. Пенсионера уложили на специальные носилки и при помощи веревки подняли наверх. Спасатели помогли бригаде скорой помощи донести его до машины. С предварительным диагнозом – перелом рёбер – мужчину доставили в больницу.