В Кемерово спасатели помогли родителям 7-летнего мальчика попасть домой

В Кемеровскую службу спасения позвонили обеспокоенные родители, которые не могли достучаться и дозвониться до семилетнего сына.

По их словам, мальчик остался дома один, а супруги решили поехать в магазин. Когда они вернулись, открыть ключом дверь квартиры не смогли, она оказалась заперта изнутри на щеколду.

Прибывшие спасатели вскрыли входную дверь при помощи специального инструмента. Когда все зашли в квартиру, то увидели мальчика, крепко спящего на диване, а рядом стоял включенный телевизор.