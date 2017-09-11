В Кемерово спасатели помогли родителям 7-летнего мальчика попасть домой

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В Кемеровскую службу спасения позвонили обеспокоенные родители, которые не могли достучаться и дозвониться до семилетнего сына.
По их словам, мальчик остался дома один, а супруги решили поехать в магазин. Когда они вернулись, открыть ключом дверь квартиры не смогли, она оказалась заперта изнутри на щеколду.
Прибывшие спасатели вскрыли входную дверь при помощи специального инструмента. Когда все зашли в квартиру, то увидели мальчика, крепко спящего на диване, а рядом стоял включенный телевизор.
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