В Кемерово стартовал третий этап Кубка России по лыжным гонкам

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам среди мужчин и женщин, который является третьим этапом Кубка России, проходит в Кемерово на базе спортивного комплекса «Локомотив».

В соревнованиях участвуют более 100 спортсменов из Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской областей, Республики Алтай, Красноярского, Алтайского, Камчатского и Хабаровского краев.