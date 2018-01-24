В Кемерово стартовал третий этап Кубка России по лыжным гонкам

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам среди мужчин и женщин, который является третьим этапом Кубка России, проходит в Кемерово на базе спортивного комплекса «Локомотив».
В соревнованиях участвуют более 100 спортсменов из Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской областей, Республики Алтай, Красноярского, Алтайского, Камчатского и Хабаровского краев.
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