В Кемерово стартуют женские соревнования по боксу

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25 апреля, в 14.00 в Кемерово в СК «Арена» (ул. Гагарина, 124) стартуют четвертьфинальные бои Чемпионат России по боксу среди женщин.
26 апреля на площади Советов пройдет открытая тренировка по боксу.
Фото из открытых источников
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