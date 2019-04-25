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В Кемерово стартуют женские соревнования по боксу

25 апреля, в 14.00 в Кемерово в СК «Арена» (ул. Гагарина, 124) стартуют четвертьфинальные бои Чемпионат России по боксу среди женщин.

26 апреля на площади Советов пройдет открытая тренировка по боксу.

 

 

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
25/04/2019
Спорт
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