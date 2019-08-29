В Кемерово старый партийный билет позволил пенсионерке увеличить пенсию

В Кемерово, по требованию прокурора, Пенсионный фонд России произвел 66-летней женщине перерасчет пенсии.

Пенсионерка, получающая пенсию по старости, обратилась за помощью после того, как получила отказ от Пенсионного фонда пересчитать ей пенсию.

Женщина предоставляла в Пенсионный Фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах. Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины.

Прокурор города внес в адрес начальника Управления Пенсионного Фонда представление о нарушении пенсионного законодательства с требованием произвести перерасчет пенсии.

По результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены: женщине произведены перерасчет пенсии и доплата в сумме более 160 тысяч рублей.

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