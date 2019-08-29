В Кемерово старый партийный билет позволил пенсионерке увеличить пенсию

В Кемерово, по требованию прокурора, Пенсионный фонд России произвел 66-летней женщине перерасчет пенсии.
Пенсионерка, получающая пенсию по старости, обратилась за помощью после того, как получила отказ от Пенсионного фонда пересчитать ей пенсию.
Женщина предоставляла в Пенсионный Фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах. Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины.
Прокурор города внес в адрес начальника Управления Пенсионного Фонда представление о нарушении пенсионного законодательства с требованием произвести перерасчет пенсии.
По результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены: женщине произведены перерасчет пенсии и доплата в сумме более 160 тысяч рублей.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Принято окончательное решение о выборе названия для сквера, который в настоящее время строят на...
|
Сергей Цивилев напомнил, что легендарный Хор Турецкого выступит 27-го августа на площади Советов.
|
Как отметил на встрече с кузбасскими медиками руководитель проектного офиса «Регион заботы» Борис...
|
Оборот криминального бизнеса составил почти пятнадцать миллионов рублей за год. ОПГ состояла из...