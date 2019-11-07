В Кемерово стреляли в адвоката

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6 ноября в полицию поступило сообщение, что в Центральном районе Кемерово неизвестный выстрелил в выходящего из здания сопредседателя коллегии адвокатов. 43-летний мужчина был ранен в грудь. Охранник вызвал «скорую помощь», потерпевшего госпитализировали.
В этот момент сотрудники полиции, патрулировавшие район, задержали подозреваемого на месте преступления. Устанавливается его личность, мотив совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото из открытых источников
07/11/2019
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