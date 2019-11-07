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В Кемерово стреляли в адвоката

6 ноября в полицию поступило сообщение, что в Центральном районе Кемерово неизвестный выстрелил в выходящего из здания сопредседателя коллегии  адвокатов. 43-летний мужчина был ранен в грудь. Охранник вызвал «скорую помощь», потерпевшего госпитализировали. 

В этот момент сотрудники полиции, патрулировавшие район, задержали подозреваемого на месте преступления. Устанавливается его личность,  мотив совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
07/11/2019
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