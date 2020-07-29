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В Кемерово транспортные полицейские задержали пьяного пассажира самолета

В линейное отделение полиции в аэропорту Кемерово поступило сообщение о том, что экипажу самолета, прибывающего рейсом из Москвы, требуется помощь сотрудников транспортной полиции.

После приземления воздушного судна транспортные полицейские задержали 24-летнего кемеровчанина, который неадекватно вел себя во время перелета. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, посчитал, что потерял свой багаж и начал его искать по салону воздушного лайнера. На требования кабинного экипажа и командира воздушного судна занять свое место во время посадки самолета гражданин не реагировал.

Медицинское освидетельствование подтвердило состояние легкого алкогольного опьянения задержанного авиапассажира. Сотрудники транспортной полиции составили в отношении него протокол о правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 11.17 и статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

На основании собранных транспортными полицейскими материалов мировой суд Заводского судебного района Кемерово признал авиапассажира виновным в правонарушениях и назначил наказание в виде штрафа в общей сумме 3500 рублей.

Происшествия
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kuzbassnews.ru
29/07/2020
Происшествия
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