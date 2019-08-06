В Кемерово третий раз за год осудили продавца несуществующих автозапчастей

Центральный районный суд Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 32-летнего жителя Новокузнецка, обвиняемого в мошенничестве.

Мужчина размещал на популярном среди автомобилистов интернет-сайте объявления о продаже запчастей. От потенциальных клиентов он требовал обязательную предоплату, однако после получения денег заказы не выполнял. По такой схеме он обманул четырех человек, похитив у них в общей сложности более 50 000 рублей.

Мошенника задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с коллегами из УМВД России по Кемерово. За текущий год это уже третье уголовное дело в отношении преступника. Ранее он уже был осужден за совершение четырех аналогичных преступлений, ущерб от которых составил более 70 000 рублей.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал мошенника виновным и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также осужденный обязан возместить потерпевшим причиненный ущерб.

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