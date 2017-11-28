В Кемерово у драмтеатра установят световой фонтан

В Кемерово специалисты приступили к монтажу каркаса зимнего светодинамического фонтана на площади у драмтеатра – металлические конструкции стилизованы под струи воды, праздничную иллюминацию создадут гирлянды из дюралайта и стробоскопы.
На площади Советов накануне завершилась сборка главной ёлки Кузбасса высотой 20,5 метров – это почти 2 тысячи хвойных лапок, в которые вплетено по 48 светодиодов синего, красного и белого цветов.
Главную площадь Кемерова украсят фигуры Снегурочки и Деда Мороза, световая композиция «В гостях у зимней сказки», лайт-боксы и ледяные фигуры героев из любимых всеми мультфильмов. При строительстве сказочного зимнего городка будет использовано свыше 120 кубометров льда.
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