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В Кемерово у пожилой женщины украли пакет молока и кошелек

79-летняя кемеровчанка стала жертвой нападения в собственном подъезде. Пенсионерка, купив в торговом павильоне молоко, сложила покупку вместе с кошельком в пакет и отправилась домой.

В подъезд вслед за ней вошел молодой человек, который резко выдернул из рук пожилой женщины пакет, отчего она потеряла равновесие и упала. Грабитель скрылся, а женщина обратилась в полицию.

Сумма причиненного ущерба составила около 1000 рублей.

Ориентировка с приметами злоумышленника была передана всем патрульным нарядам полиции. Уже через несколько минут сотрудники группы быстрого реагирования задержали мужчину с похищенным пакетом в руках. Задержанным оказался 32-летний ранее судимый наркозависимый местный житель. Полицейские изъяли у него чужое имущество и вернули потерпевшей.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
17/10/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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