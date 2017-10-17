В Кемерово у пожилой женщины украли пакет молока и кошелек

79-летняя кемеровчанка стала жертвой нападения в собственном подъезде. Пенсионерка, купив в торговом павильоне молоко, сложила покупку вместе с кошельком в пакет и отправилась домой.
В подъезд вслед за ней вошел молодой человек, который резко выдернул из рук пожилой женщины пакет, отчего она потеряла равновесие и упала. Грабитель скрылся, а женщина обратилась в полицию.
Сумма причиненного ущерба составила около 1000 рублей.
Ориентировка с приметами злоумышленника была передана всем патрульным нарядам полиции. Уже через несколько минут сотрудники группы быстрого реагирования задержали мужчину с похищенным пакетом в руках. Задержанным оказался 32-летний ранее судимый наркозависимый местный житель. Полицейские изъяли у него чужое имущество и вернули потерпевшей.
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