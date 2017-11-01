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В Кемерово убийца таксиста осужден на 12 лет колонии строгого режима

Суд признал виновным 39-летнего кемеровчанина в убийстве и краже.

Следствием и судом установлено, что 19 августа 2017 года осужденный позвонил знакомому, который занимался частным извозом, и попросил отвезти его в Кировский район.

Когда водитель  довез клиента до определенного места, мужчины заговорили об оплате услуги. Пассажир сообщил, что денег у него нет –  поездку он не оплатит, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. На этой почве между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник ударил водителя ножом в шею. После чего 39-летний мужчина выбежал из автомобиля и хотел покинуть место преступления. Раненый потерпевший также вышел из машины, однако, пройдя несколько метров, он упал, не подавая признаков жизни.

Молодчик снял с пальца водителя кольцо и забрал сумочку с документами, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший лежал на дороге, и первые прохожие обнаружили его, вызвали  «скорую помощь» и сотрудников полиции. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины. 

В ходе осмотра места происшествия   в салоне автомобиля следователи обнаружили куртку, в кармане которой находился мобильный телефон.  Установили, что  вещи принадлежат подозреваемому, после чего в течение нескольких часов мужчина был задержан. Недалеко от места преступления обнаружено орудие преступления – нож, а  также сумочка с документами. В рамках расследования уголовного дела по обнаруженным объектам  проведен комплекс судебных экспертиз. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Следователю он пояснил, что кольцо успел продать за 1 тысячу рублей. По ходатайству следователя судом до приговора мужчине  была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/11/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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