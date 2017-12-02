Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово УК оштрафовали за грязь в подъездах

Штраф в размере 125 тыс. рублей за ненадлежащую уборку мест общего пользования в доме по адресу ул. Белозерная, 21, заплатит одна из управляющих компаний в Кемерово. 

Жильцы пожаловались в Госжилинспекцию, на грязь в подъездах. При этом управляющая организация на обращения жителей не отвечала.

Внеплановая выездная инспекционная проверка подтвердила факты, изложенные в обращении: в подъездах действительно было грязно и пыльно. Решением суда УК была оштрафована на 125 тыс. рублей.

В отношении УК ГЖИ Кемеровской области составлен административный протокол, выдано предписание на устранение выявленных нарушений.

Теперь в доме влажная уборка проводится в срок, эти работы продолжаются в соответствии с установленным графиком.

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/12/2017
Общество
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В кемеровском парке построили горку напротив рекламного щита
В Кемерове установили детскую зимнюю горку напротив рекламного щита.
46-летняя женщина без вести пропала в Кузбассе
В Анжеро-Судженске объявлена в розыск 46-летняя Марина Антропова, которая ушла из дома 28 ноября и...
Кузбассовец предложил обязать управляющие компании собирать батарейки
Житель Кемеровской области на сайте "Банк идей" предложил обязать управляющие компании...
Аналитики нашли самую дорогую квартиру Екатеринбурга
Самые дороги квартиры Екатеринбурга расположены в домах на улице Николая Никонова.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus