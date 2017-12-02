В Кемерово УК оштрафовали за грязь в подъездах

Штраф в размере 125 тыс. рублей за ненадлежащую уборку мест общего пользования в доме по адресу ул. Белозерная, 21, заплатит одна из управляющих компаний в Кемерово.
Жильцы пожаловались в Госжилинспекцию, на грязь в подъездах. При этом управляющая организация на обращения жителей не отвечала.
Внеплановая выездная инспекционная проверка подтвердила факты, изложенные в обращении: в подъездах действительно было грязно и пыльно. Решением суда УК была оштрафована на 125 тыс. рублей.
В отношении УК ГЖИ Кемеровской области составлен административный протокол, выдано предписание на устранение выявленных нарушений.
Теперь в доме влажная уборка проводится в срок, эти работы продолжаются в соответствии с установленным графиком.
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