В Кемерово уничтожили санкционный сыр

В Кемерово сотрудники таможни и Россельхознадзора уничтожили 55 килограммов санкционного сыра.
Запрещённый продукт был найден, изъят и уничтожен на одном из крупнейших рынков города.
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