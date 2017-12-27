В Кемерово уничтожили санкционный сыр

В Кузбассе осудят мужчину, зарубившего топором соперника В Киселевске осудят 49-летнего мужчину, который топором зарубил спящего сожителя знакомой женщины.

Макаронная фабрика откроется в Кузбассе в 2018 году В Яшкинском районе в четвертом квартале 2018 года "КДВ групп" планирует запустить в строй...

В Кузбассе по горячим следам нашли вороватого коммивояжера Сумма кражи была внушительной – накопления пенсионерки составляли 125 000 рублей.