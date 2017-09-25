В Кемерово установили новые парковые светильники

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В Кемерово на бульваре Строителей установили 34 новых парковых светильника – подобные осветительные приборы впервые используются в городе.
Модернизация бульвара Строителей проходит по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы начаты 25 июля. За это время рабочие демонтировали старые бетонные плиты, убрали поросль и аварийные деревья, старые столбы освещения.
Сейчас ведётся монтаж светового оборудования и детских площадок. Так, за выходные дни было установлено 34 светильника, сейчас рабочие продолжают прокладку силовых линий и основ крепления для монтажа ещё 70 световых объектов.
Стойки новых фонарей имеют специальную светодиодную подсветку, а изогнутые отражатели увеличивают площадь освещения.
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