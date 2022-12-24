В Кемерово в незаконном доме престарелых в пожаре погибли люди

24 декабря текущего года в 3 часа 30 минут поступило сообщение о возгорании помещения, где, по предварительной информации, проживали люди.

Большинство проживающих в частном доме в частном доме, расположенном в Заводском районе Кемерово, не могли самостоятельно передвигаться. В результате погибло 20 человек. Площадь пожара составила 180 кв. м. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля здания. К тушению привлекли более 80 человек и 28 единиц техники.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На месте происшествия работает следственная группа, в состав которой входят наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также руководство управления. Назначается ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая.

Устанавливается собственник помещения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело находится в производстве следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.

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