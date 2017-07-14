В Кемерово в суд направлено уголовное дело о ДТП, унесшем пять жизней

В марте 2017 года водитель автомобиля КамАЗ, съезжая с дороги по ул. Пригородной в Кемерово, поворачивая налево, не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю ВАЗ 2112. В результате столкновения, легковой автомобиль врезался в колесо КАМАЗа.

В ДТП погибли водитель и четверо пассажиров ВАЗа, 9-летней девочке причинен тяжкий вред здоровью.

Водителю КамАЗа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).