В Кемерово в связи с антитеррористическими учениями, перекроют несколько улиц

12 октября с 9.00 до 15.00 в Кемерово в связи с проведением плановых антитеррористических учений на объектах с массовым пребыванием людей будет ограничено движение транспортных средств на участках улиц:
- ул.Марковцева - от пр.Ленинградский до ул. Ворошилова;
- нечётная сторона б-р Строителей – от ул. Стройотрядовская до ул. Марковцева;
- чётная сторона б-р Строителей – от дома №44 до ул. Марковцева.
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