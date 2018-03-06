В Кемерово во время экорейда обнаружили неэкологичные котельные

15 котельных, работающих с нарушениями, выявлено в Кемерове во время экологических рейдов.
Под проверку специалистов областного комитета природных ресурсов с участием активистов «Экодесанта» попало несколько малых и средних котельных СТО, мастерских, небольших офисных зданий, магазинов.
Поводом для рейдов стали жалобы кемеровчан на загрязнение атмосферы в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
Сбор данных по источникам загрязнения атмосферы продлится до середины апреля.
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