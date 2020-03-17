В Кемерово водитель-наркоман совершил смертельное ДТП

16 марта 2020 года около 08:30 на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков в Кемерово столкнулись «Форд Мондео» и «Ауди А4».

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Ауди», двигаясь по бульвару Строителей, столкнулся с «Фордом», который остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии водитель «Форда» от полученных травм скончался на месте ДТП, его пассажирка доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель «Ауди» скрылся, но вскоре самостоятельно вернулся на место происшествия.

Полицейские выяснили, что иномаркой управлял 23-летний житель города Полысаево, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Инспекторы ГИБДД составили на автомобилиста 5 административных протоколов.

В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного.