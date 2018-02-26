В Кемерово водитель неисправной маршрутки заплатит штраф

58-летний водитель маршрутного автобуса признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В ноябре 2017 года, во время профилактического рейда по безопасности дорожного движения на одной из улиц в Кировском районе Кемерово сотрудники ДПС остановили маршрутный автобус.
Оказалось, что у транспортного средства имеются неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.
Водитель был привлечен к административной ответственности, а также инспекторы указали ему, что пассажиров необходимо высадить, неисправности устранить. Однако водитель проигнорировал данные требования и продолжил перевозку пассажиров по маршруту на технически неисправном транспорте. Через несколько часов его вновь задержали сотрудники полиции.
Приговором суда мужчине назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей.
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