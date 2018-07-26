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В Кемерово водитель такси стрелял в пассажиров

27-летний таксист из Кемерово обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, потерпевший с семьей отмечали день рожденье в одном из ресторанов. Около половины одиннадцатого вечера родственники вызвали такси на несколько адресов, чтобы отправиться по домам.

Когда машина подъехала, один из них попросил водителя отвезти их на другой адрес, однако водитель отказался сменить адрес поездки, достал пневматический пистолет и начал стрелять по ногам мужчины, после чего выстрелил в грудь и ударил в лицо рукояткой.

Подбежавшие родственники вызвали врачей. Таксист в это время скрылся.

Несколько часов спустя стрелка задержали. Пистолет он выдал сам, вину признал частично, пояснил, что стрелял случайно, а пистолет достал, так как было много народу со стороны потерпевшего и он защищался.

Следствием были получены показания свидетелей и очевидцев, которые были удивлены такой реакции на простую просьбу мужчины.
Теперь уголовное дело направлено в суд.

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kuzbassnews.ru
26/07/2018
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