В Кемерово водителей-наркоманов лишили права управления транспортными средствами

Четыре кемеровчанина, состоящие под диспансерным наблюдением в ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер» с диагнозами «синдром зависимости от опиодиов», «синдром зависимости от алкоголя», «пагубное влияние с вредными последствиями употребления алкоголя» по требованию прокурора лишены права управления транспортными средствами.

В октябре Ленинский районный суд г. Кемерово удовлетворил административные иски прокурора и прекратил действие права четырех человек на управление транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. В отношении еще одного ответчика административный иск находится на рассмотрении.