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В Кемерово водителей-наркоманов лишили права управления транспортными средствами

Четыре кемеровчанина, состоящие под диспансерным наблюдением в ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер» с диагнозами «синдром зависимости от опиодиов», «синдром зависимости от алкоголя», «пагубное влияние с вредными последствиями употребления алкоголя» по требованию прокурора лишены права управления транспортными средствами.

В октябре Ленинский районный суд г. Кемерово удовлетворил административные иски прокурора и прекратил действие права четырех человек на управление транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. В отношении еще одного ответчика административный иск находится на рассмотрении.

Происшествия
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kuzbassnews.ru
02/11/2017
Происшествия
Топ
Кемерово
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Новости Кузбасса

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