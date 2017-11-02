В Кемерово водителей-наркоманов лишили права управления транспортными средствами

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Четыре кемеровчанина, состоящие под диспансерным наблюдением в ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер» с диагнозами «синдром зависимости от опиодиов», «синдром зависимости от алкоголя», «пагубное влияние с вредными последствиями употребления алкоголя» по требованию прокурора лишены права управления транспортными средствами.
В октябре Ленинский районный суд г. Кемерово удовлетворил административные иски прокурора и прекратил действие права четырех человек на управление транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. В отношении еще одного ответчика административный иск находится на рассмотрении.
02/11/2017
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