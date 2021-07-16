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В Кемерово водолазы достали из Томи опасную металлическую конструкцию

В Кемерово районе Кузнецкого моста, у правого берега реки, была обнаружена торчащая из воды железка, которая представляла серьёзную опасность как для судов, так и для купающихся горожан.

Водолазы Кемеровской службы спасения осмотрели дно водоёма, присоединили трос к металлической конструкции и при помощи лебёдки вытянули её на берег. В работах были задействованы мотолодка, водолазный автомобиль, спецоборудование.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
16/07/2021
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