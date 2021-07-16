В Кемерово водолазы достали из Томи опасную металлическую конструкцию

В центре Кемерова снесут 26 незаконных гаражей Илья Середюк подписал постановление, согласно которому 26 незаконно размещённых металлических...

Спектакли театра Табакова на гастролях в Кузбассе посмотрят около 1 тыс. зрителей Спектакли смогут посмотреть около 1 тыс. зрителей, сообщила журналистам на пресс-конференции во...

В Минздраве Кузбасса объяснили, почему многие врачи не вышли на работу Сегодня стало известно: многие кузбасские врачи не вышли на работу, в поликлиниках очереди.